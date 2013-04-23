Появилось видео беспорядков на крупнейшем в мире заводе iPhone

Сотрудники предприятия выступили против коронавирусных ограничений и низкой оплаты труда.

Появилось видео беспорядков на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в Чжэнчжоу. Его опубликовал техноинсайдер Бен Гескин в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел на предприятии Foxconn. Сотрудники завода устроили акцию протеста, выразив недовольство оплатой труда и жесткими коронавирусными ограничениями. На видео толпа пытается кинуть ограждения в сотрудников службы безопасности компании.

Ранее мы сообщали, что в Шанхае прошла демонстрация против антиковидных ограничений.

Видео: Twitter / Daily Loud