Появилось видео аварии на Невском проспекте с "Мерседесом", "таксистом" и троллейбусом

В ситуации разберутся сотрудники ГИБДД.

Появилось видео аварии на Невском проспекте. О ДТП с двумя легковушками сообщили очевидцы вечером 3 октября.

Таксист видимо получил заказ и срочно ломанулся.... а там Mercedes. Вот стоят и грустят на Невском.... Троллейбус психанул и через встречку полетел предположили местные жители

Машины столкнулись около станции метро "Площадь Восстания", на перекрестке. Из-за ДТП замедлилось движение по трассе. Участники дорожного конфликта мешали остальным автомобилистам проехать. Предположительно, за "таксиста" петербуржцы приняли водителя каршеринговой иномарки. Оба транспортных средства серьезно повреждены. У них помяты кузова. Данных о пострадавших нет.

В неприятной ситуации оказался троллейбус. Свидетель утверждает, что общественный транспорт попытался проехать по встречной полосе. Однако стоит напомнить, что пантораф не позволит троллейбусу настолько сильно свернуть с маршрута.

Ранее Piter.tv писал о том, что на открывшейся станции метро "Дунайская" протекла крыша.

Фото и видео: Piter.tv

