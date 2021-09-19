Появилось видео VR-копии Янтарной комнаты в Царском Селе

Уникальность проекта заключается в сложности сохранения рисунка янтаря с учетом отражающих свойств камня.

В понедельник, 18 апреля, в Екатерининском дворце музея-заповедника "Царское Село" представили копию Янтарной комнаты, которую выполнили в виртуальной реальности (VR).

VR-версия Янтарной комнаты – точная интерактивная модель комнаты. Уникальность проекта заключается в сложности сохранения рисунка янтаря с учетом отражающих свойств камня.

Специальное оборудование позволяет рассмотреть интерьер Янтарной комнаты в мельчайших подробностях, приблизить предметы декоративно-прикладного искусства и элементы отделки, изучить флорентийские мозаики и резьбу. В отличие от посещения музея вживую, в виртуальном пространстве экспонаты можно трогать руками и рассматривать с максимально близкого расстояния, а также ознакомиться с интересной информацией об истории интерьера, техниках исполнения, материалах.

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Видео: предоставлено организаторами