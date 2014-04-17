Музей Ахматовой получил премию за заботу о животных после истории с котом Осей

Пиотровский рассказал, что с подачи Поповой в Фонтанном доме начали брать на службу рыжих котов.

В Петербурге Музей Ахматовой получил премию "Замурчательные люди" за заботу о животных после истории с пропажей кота Оси. Ее вручили 13 апреля в Эрмитаже президенту Фонда друзей музея Ахматовой в Фонтанном доме Нине Поповой. Женщина 30 лет проработала директором музея. Об этом сообщает ТАСС.

Премию вручил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он рассказал, что с подачи Поповой в Фонтанном доме начали брать на службу рыжих котов.

Напомним, что осенью прошлого года животное искали всем Петербургом. Его увидела прохожая, подумала, что кот бездомны, и решила забрать себе. В музее забили тревогу, так как пушистому требовался регулярный прием лекарств. Без них он мог бы не выжить. Сила соцсетей помогла, и Осю вернули домой. Так как кот уже был старенький, в декабря он отправился на пенсию. Его последователями стали коты Иннокентий и Персик.

Ранее мы писали, что хранитель Музея Анны Ахматовой кот Ося ушел из жизни. Рыжему коту было 16 лет.

Фото: Telegram / Пиотровский Online