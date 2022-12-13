  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пирожное "Янтарная комната" создали к 20-летию восстановления шедевра
Сегодня, 13:26
321
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Пирожное "Янтарная комната" создали к 20-летию восстановления шедевра

0 0

Десерт основан на муссе из печеного шоколада на миндальном дакуазе (взбитые белки с ореховой мукой). В качестве декора используются ягоды дикой морошки, шоколадная камея и пищевое сусальное золото.

К 20-летию восстановления "Янтарной комнаты" для музея-заповедника "Царское Село" (31 мая) создали одноимённое пирожное. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

В составе десерта – мусс из печеного шоколада на миндальном дакуазе (от франц. dacquoise – взбитые белки с ореховой мукой). В качестве декора используются ягоды дикой морошки, шоколадная камея и пищевое сусальное золото.

Пирожное будет доступно в продаже с 24 мая. Оно будет представлено в меню кафе, расположенном в павильоне "Адмиралтейство" в Екатерининском парке.

Добавим, что торжественное открытие "Янтарной комнаты" в "Царском Селе" состоялось 31 мая 2003 года.

Фото: ГМЗ "Царское Село"

Теги: санкт-петербург, уарское село
Категории: Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии