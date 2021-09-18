Петербургские реставраторы не жалеют, что воссоздали Янтарную комнату

Все участники реставрационных работ считают, что вновь созданная комната лучше прежней.

Петербургские реставраторы не жалеют, что восстановили Янтарную комнату и не стали ждать, когда найдут подлинник. Они говорят, что копия смогла превзойти оригинал. Об этом сообщает 19 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

В сентябре этого года появилась информация, что комната найдена. По предварительной информации, она находилась 80 лет в ящиках на затонувшем польском судне в Балтийском море. Позже стало известно, что на этом корабле комната не была найдена. Сообщается, что единственное, что осталось от мирового шедевра - черно-белые фотографии и 5 янтарных пластин.

Над проектом работали 24 года три научных института, опираясь на оставшиеся артефакты. Восстановленный вариант комнаты удалось открыть в 2003 году. Как рассказал реставратор Александр Крылов, один из участников работ, пришлось переработать 6 тонн янтаря, на стенах остались 1200 килограммов отборного солнечного камня, а ширина пластин, из которых и состоит мозаика, всего 5 миллиметров. Все участники реставрационных работ считают, что вновь созданная комната лучше прежней. Однако они надеются когда-нибудь поработать с историческим прообразом.

Ранее в Калининграде нашли следы Янтарной комнаты. Российский историк нашел "след" достопримечательности в бункере-блиндаже Отто Ляша.

Фото: pixabay