Появилось видео ДТП в Сестрорецке с велосипедом и иномаркой

Момент ДТП попал на камеры наблюдения.

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, зафиксировавшая момент ДТП, случившегося 27 сентября в Курортном районе.

По предварительной информации, авария на перекрестке переулка Свободы с Приморским шоссе в Сестрорецке произошла в пятом часу вечера. Автомобиль "Шкода Суперб" с 33-летним водителем за рулем наехал на велосипедистку в возрасте 55 лет. Она переезжала регулируемый пешеходный переход. Однако в полиции уточняют, что она могла это сделать на "красный" свет светофора.

Судя по кадрам с камеры, велосипедистка предполагала, что проехала автомобиль, но зацепилась за машину задним колесом.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы. По факту происшествия проводится проверка.

Видео: Piter.tv