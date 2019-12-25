В Курортном районе "Шкода Суперб" сбила велосипедистку

По факту происшествия проводится проверка.

Стало известно об аварии с участием велосипедистки, которая произошла в Курортном районе Петербурга днем 27 сентября. Подробности ДТП сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации авария на перекрестке переулка Свободы с Приморским шоссе произошла в пятом часу вечера. Автомобиль "Шкода Суперб" с 33-летним водителем за рулем наехал на велосипедистку в возрасте 55 лет. Она переезжала регулируемый пешеходный переход. Однако в полиции уточняют, что она могла это сделать на "красный" свет светофора.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в результате ДТП на КАД в Петербурге пострадала женщина-водитель.

Фото: Piter.tv