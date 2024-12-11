Появилось новое видео удара Израиля по бункеру главы «Хезболлы» Насраллы

Ролик распространился по миру из ливанских соцсетей.

В ливанских социальных сетях опубликованы кадры момента удара армии еврейского государства (ЦАХАЛ), во время которого погиб политический лидер, генеральный секретарь движения "Хезболла" Хасан Насралла, а также другие ответственные и ключевые лица организации. В видеоролике запечатлена улица со спасающимися от атаки мирными жителями. Известно, что трагедия произошла в сентября 2024 года. В тот день одна из ракет израильских Военно-воздушных сил упала неподалеку от человека. Однако, по показанным кадрам, снаряд не нанес ему вреда, так как потерпевший сразу же укрылся в здании. До момента атаки противника мужчина пытался отправиться по своим делам на скутере.

Ранее ремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Всемирная организация (ООН) за последние 20 лет "не остановили" ни одной ракеты, запущенной в сторону Израиля ливанским движением "Хезболла".

Байден: Израиль и "Хезболлах" приняли договоренность о прекращении огня в Ливане.

Фото и видео: Telegram /Ботинок Военкора