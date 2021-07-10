В СМИ рассказали каким способом можно добраться до места трагедии.

Появилось новое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке. Корреспондент "РИА Новостей" рассказал о том, что до сих пор на побережье остаются вещи погибших и обломки пассажирского самолета. Вещи раскиданы в нескольких километрах от поселка городского типа Палана.

Само место крушения расположено в примерно 9-10 километрах от населенного пункта. По дороге на автомобиле добраться до локации невозможно, однако попасть на сопку можно сначала доехав до Паланы, а затем проделав путь по грунтовой дороге 7,5 километра. На машине путь занимает около 15 минут. После этого следует идти по каменистой местности пешком. Делать это можно только в период отлива.

В начале отлива освобождается часть территории, а в самый пик ширина участка достигает 200 метров в ширину. По побережью до места трагедии надо идти еще около 25 минут по песку и камням.

В Палане прошла панихида по погибшим при крушении Ан-26.

Фото и видео: МЧС России