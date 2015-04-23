Предположительно, военные использовали беспилотник "Ланцет".

Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии. Ролик размещен на YouTube-канале журналистом, работающего на телеканале "Россия 1", Александром Рогаткином. В СМИ опубликована видеозапись, предоставленная министерством обороны РФ. В кадре продемонстрирован момент ликвидации нефтеперерабатывающего завода, находящегося под контролем террористов.

В собственном Telegram-канале автор пояснил, что небольшой нефтеперерабатывающий завод сирийских боевиков был расположен в провинции Хама. Он уничтожен с помощью двух барражирующих боеприпасов. Миссия выполнялась силами специальных операций Вооруженных сил России. Предположительно, использовались ударные беспилотники "Ланцет".

Напомним, что дрон "Ланцет" разработала отечественная компания ZALA AERO. Она входит в концерн "Калашников". БПЛА способен находиться в воздухе до получаса. При этом устройство несет на себе поражающую боевую часть с весом до трех килограммов.

Опубликованы кадры спасения выжившего летчика Су-24М, сбитого в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Студия Александра Рогаткина