Опубликованы кадры спасения выжившего летчика Су-24М, сбитого в Сирии

Самолет пилота Мурахтина сбили силы ВВС Турции.

Опубликованы кадры спасения выжившего летчика Су-24М, который в 2015 году сбили ВВС Турции. Видео размещено на YouTube-платформе студии ВГТРК "Авторская программа Александра Рогаткина". Журналисты отметили, что речь идет о выжившем пилоте Константине Мурахтине. В 2015 году воздушное средство летчика оказалось подбито турецким истребителем. Однако группа смогла пробиться для эвакуации к пострадавшему через территорию, на которой находились террористы.

Ролик операции был снят с дрона. В кадре голос заявил о том, что беспилотник оперативно смог установить кадры падения Су-24М в лесном массиве. Там был виден дым от упавшего борта.

А по дороге уже мчатся пикапы с боевиками. Они отследили, куда приземлился парашют со штурманом. Один джип остановился и открыл в сторону нашего летчика огонь из зенитной установки. закадровый голос в кадре

В сюжете также показан глава строительства и развития системы применения БПЛА Генерального штаба России, Александр Новиков. Генерал-майор уточнил прессе, что в то время Сирия "кишела боевиками". В том районе трагедии было свыше 40 боевиков, оснащенных зенитными установками. Позже военнослужащим удалось найти группу спасения с пилотом. На видео показано, как два представителя спецназа подходят к выжившем Мурахтину. Их встретила еще одна группа спасателей, которая сопроводила группу к автомобилям.

Путин напомнил США о судьбе Югославии, Ирака и Сирии.

Фото и видео: YouTube / Студия Александра Рогаткина