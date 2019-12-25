  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Появились снятые внутри Т-90М кадры уничтожения техники ВСУ
Сегодня, 12:14
21
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Появились снятые внутри Т-90М кадры уничтожения техники ВСУ

0 0

"Прорыв" ликвидирован огневые позиции противника в рамках СВО.

Появились снятые внутри российского танка Т-90М видеокадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины. Ролик размещен журналистами издания "Авиа.про". По данным источника, задействованные в рамках специальной военной операции бронированные тяжелые машины отечественного производства успешно справляются с боевыми задачами. Экипажам удается заснять ликвидацию средств ВСУ.

Один из представителей экипажа танка Т-90М "Прорыв" обнаружил позиции противника, после чего  уничтожил огневые точки несколькими выстрелами. В результате успешной миссии, район дислокации украинских военных был полностью зачищен. При этом на выполнение задания у военных ушло несколько секунд.

Сотни домов и десятки объектов инфраструктуры повреждены при обстреле Новой Каховки.

Фото и видео: Авиа.про

Теги: всу, прорыв, т-90м, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии