Появились подробности о съемках второго сезона сериала "Мандалорец"

Детали сюжета не раскрывают даже самим актерам.

Создатели сериала "Мандалорец" работают над вторым сезоном проекта в рамках вселенной "Звездных войн". Детали дальнейших приключений Малыша Йоды не раскрываются, но несколько подробностей о том, как проходил съемочный процесс, уже известны. Об этом сообщил "Профиль" со ссылкой на слова шоураннера Джона Фавро.

В общей сложности запланирован выпуск восьми серий, хронометраж которых увеличат по сравнению с первым сезоном. Кроме того, на съемочной площадке успел побывать создатель киновселенной Джордж Лукас. Примечательно, что абсолютно все съемки были завершены до 4 дня до начала пандемии.

Отметим, что сценарий "Мандалорца" до последнего момента оставался тайной даже для самих актеров. Как пишет Entertainment Weekly, исполнители ролей читали только небольшие выборки по тем эпизодам, в которых они задействованы. Также они, подобно ситхам, приезжали на площадку, надев капюшоны.

Фавро раскрыл одну небольшую деталь истории: теперь сюжетна линия будет больше сосредоточена на отношениях главного героя и любимца пользователей Сети - Малыша Йоды.

Напомним, что первый сезон сериала предстал на суд зрителям в ноябре 2019 года. Он рассказывает историю "охотника за головами", который путешествует по галактике после падения Галактической империи. Главную роль исполнил Педро Паскаль, ранее отметившийся в "Игре престолов".

Перьера второго сезона запланирована на 30 октября 2020 года.

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Фото: Kinopoisk.ru