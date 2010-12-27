Появились подробности о раненой девочке на Выборгском шоссе: жертва была изнасилована

Полиция установила, что до ранения школьницу изнасиловали.

Полиция установила новые подробности по вчерашнему преступлению в отношении несовершеннолетней девушки, найденной в Выборгском районе с ранениями в области живота. По данным специалистов, жертва ранее была изнасилована.

Напомним, что воспитанницу социально-реабилитационного центра обнаружили прохожие около часа ночи. Девушка лежала на земле около 22 дома по выборгскому шоссе. Сейчас пострадавшая госпитализирована в Педиатрическую академию. Она продолжает находиться в тяжелом состоянии. Врачи выявили, что нож попал в печень.

Правоохранительные органы продолжают поиски злоумышленника, который напал на 17-летнюю петербурженку. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv