На Выборгском шоссе 17-летнюю девочку жестоко изранили ножом

На Выборгском шоссе неизвестный мужчина ранил девочку-подростка. Несовершеннолетнюю жертву обнаружили прохожие. Пострадавшая лежала на асфальте около 22 дома. О нахождении 17-летней Дарьи полиции стало известно в час ночи 14 мая.
По данным очевидцев, на школьницу напал преступник европейской внешности, плотного телосложения и в черной кожаной куртке. Он нанес многочисленные ранения ножом, после чего скрылся с места инцидента. Петербурженку забрали медики скорой помощи. Они выявили у пациентки травмы живота. В настоящее время девочка находится в тяжелом состоянии в Педиатрической академии. Об этом сообщает "Конкретно.ру".
Оперативники установили, что пострадавшая проживает по улице Солидарности в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Фото: Piter.tv