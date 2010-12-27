На Выборгском шоссе 17-летнюю девочку жестоко изранили ножом

Потерпевшая находится в тяжелом состоянии. Преступник разыскивается.

На Выборгском шоссе неизвестный мужчина ранил девочку-подростка. Несовершеннолетнюю жертву обнаружили прохожие. Пострадавшая лежала на асфальте около 22 дома. О нахождении 17-летней Дарьи полиции стало известно в час ночи 14 мая.

По данным очевидцев, на школьницу напал преступник европейской внешности, плотного телосложения и в черной кожаной куртке. Он нанес многочисленные ранения ножом, после чего скрылся с места инцидента. Петербурженку забрали медики скорой помощи. Они выявили у пациентки травмы живота. В настоящее время девочка находится в тяжелом состоянии в Педиатрической академии. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Оперативники установили, что пострадавшая проживает по улице Солидарности в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Фото: Piter.tv

