Появились подробности аварии на КАД

Микроавтобус "Мерседес" влетел в фуру.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 12 марта в 20:40 на 65 километре внутреннего кольца КАД во Фрунзенском районе 39-летний водитель, управляя микроавтобусом "Мерседес" врезался в стоячий КамАЗ.

В результате ДТП пострадали пассажиры "Мерседеса". Женщина 63 лет, мужчина 67 лет и мужчина 58 лет получили травмы разной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку и занимаются рассосредоточением транспорта, скопившимся из-за столкновения.

Ранее мы писали, что микроавтобус врезался в фуру на КАД.

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