Микроавтобус врезался в фуру на КАД

Петербуржцы поделились видео с места ДТП.

В соцсетях петербуржцы поделились видеозаписью с КАД, где, предположительно, микроавтобус врезался в фуру.

В комментариях один из очевидцев сообщил, что в 17:20 водитель КамАЗа стоял на "аварийке" и ремонтировал свою машину. Учитывая, что на кадрах темное время суток, можно предположить, что столкновение произошло около после шести вечера. Видно, что авария была серьезная.

На съемке также видно, что скорая помощь и пожарные прибыли на место. О состоянии водителя микроавтобуса неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в аварии на "Скандинавии" пострадали два человека.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".