В ДТП на улице Савушкина сильно пострадали две девочки

Одна из них получила тяжелые травмы.

По предварительной информации, в Приморском районе во время аварии на улицы Савушкина пострадали двое детей. Травмы получили девочки: 16-летняя пострадала тяжело, 8-летняя оказалась в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 14:09 у дома №11, недалеко от станции метро "Черная речка". Водитель "Ниссан Ноут" остановился перед красным сигналам светофора, и в него влетел "Фольксвагена Джета". От удара "Ниссан Ноут" унесло в "Лада Ларгус".

Напомним, что ранее Piter.TV публиковал видео с последствиями аварии.

Видео: Piter.TV