Появились подробности ДТП на Зеленогорском шоссе

Один из пострадавших госпитализирован с тяжелыми травмами.

Появились подробности массовой аварии, которая произошла днем 31 октября в Курортном районе Петербурга. Информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полиции сообщили, что авария произошла в районе трех часов дня. ДТП произошло на пересечении Зеленогорского шоссе с Лесным проспектом в поселке Комарово – столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Опель" выезжал с второстепенной дороги и столкнулся с "Субару", за рулем которого была женщина 1976 года рождения. После столкновения "Субару" вынесло на встречную полосу, где в него врезался "Джип", которым управляла 30-летняя девушка.

По факту аварии проводится проверка. В результате ДТП пострадали шесть человек, а одного спасателям пришлось деблокировать из авто. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Водитель и два пассажира "Джипа" получили травмы средней степени тяжести, как и те, кто находится в "Субару" – водитель и пожилой пассажир 1940 года рождения. С тяжелыми травмами была госпитализирована другая пассажирка "Субару" – женщина 1945 года рождения.

Видео: Piter.tv