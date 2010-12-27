Появились подробности ЧП в Уфе, где 5 сотрудников ресторана задохнулись в канализации

Пять человек погибли, одного работника спасли из "колодца смерти".

В пятницу 13 апреля в Уфе трагически погибли 5 сотрудников местного ресторана, еще один человек пострадал, но выжил. Люди задохнулись газом в канализационном коллекторе, когда пытались помочь своему товарищу. Об этом сообщают местные СМИ. Канал Piter.TV собрал в одном месте все, что известно об этом чрезвычайном происшествии.

Bash.News сообщает, что трагедия случилось на улице Бельской в доме № 25. Здесь сотрудники ресторана столкнулись с опасной ситуацией. Один из них упал в канализационный коллектор (не сообщается, был ли расположен коллектор в доме или рядом с ним). Пострадавший почувствовал запах газа и начал терять сознание. Вслед за ним спустились еще 5 человек: уфимцы всего лишь пытались спасти друга. Однако они один за другим начали терять сознание.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели. Они успели вытащить живым всего лишь одного человека. Остальные 5 друзей погибли до прибытия скорой помощи. Их выживший товарищ госпитализирован с острым отравлением газа.

По данным, полученным от местной администрации, канализационный колодец был расположен на территории ресторанного комплекса. Возможно, речь идет не о случайном падении одного из сотрудников. Вполне вероятно, что человек просто хотел починить канализацию или найти источник запаха газа. Пока что МЧС не установило состав и происхождение газа, которым отравилось так много людей.

Не исключено, что по факту смерти уфимцев будет возбуждено уголовное дело: в таком случае силовики будут искать виновных в этой трагедии. Ранее мы писали, что названы причины смерти Андрея Жмакина из Comedy Баттл.

Фото: Piter.TV