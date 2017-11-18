Названы причины смерти Андрея Жмакина из Comedy Баттл

В Краснодаре умер 24-летний комик и ведущий мероприятий Андрей Жмакин.

Не стало Андрея Жмакина, участника последнего сезона Comedy Баттл. Восходящая звезда комедийных проектов, КВНщик, ведущий праздников и просто, человек, которого знает весь Краснодар, умер от сердечного приступа. Известно, что молодому человеку было всего 24 года. Он умер на улице в родном Краснодаре: сообщается, что накануне Андрей Жмакин в качестве члена жюри судил финал КВН в КубГАУ. Сведения об этом публикует портал "ВладТайм".

Это большая трагедия для всего Краснодара: в социальных сетях десятки местных жителей выражают слова соболезнования и скорби родным погибшего. Отмечается, что у Андрея Жмакина осталась 4-летняя дочь. Юморист был в разводе с женой, но продолжал дружить с ней, платил алименты и постоянно виделся с дочерью. Основной работой Андрея Жмакина было проведение праздничных мероприятий. Кроме того, бывший КВНщик активно участвовал в творческих и комедийных проектах. В том числе, весной 2018 года он участвовал в популярном телешоу Comedy Баттл.

Андрей Жмакин, Comedy Баттл: причина смерти

Смерть молодого человека шокировала многих. Родные и друзья признаются, что у него не было проблем со здоровьем и каких-то страшных болезней. По предварительным данным, которые приводит издание StarHit, Андрей Жмакин скончался от сердечной недостаточности. Этот недуг иногда встречается у молодых людей, смертельный приступ действительно не всегда сопровождается какими-то тревожными симптомами накануне.

Слова очевидцев подтверждают версию экспертов. Известно, что за несколько минут до трагедии артист чувствовал себя нормально, он разговаривал с кем-то по телефону и не жаловался на плохое самочувствие. Сердечный приступ начался достаточно резко: медики не успели помочь парню.