Фокусник из Петербурга штурмует "Comedy Баттл" на ТНТ

Piter.TV пообщался с одним из участников нового сезона популярного шоу.

Новый сезон шоу "Comedy Баттл" ломает все шаблоны. Зрители увидят разные стили выступлений - уже известные и абсолютно новые. Например, Юрий Белокуров из Петербурга соединил фокусы и стендап. Поможет ли этот оригинальный подход не свалиться со сцены на маты? Узнаем в премьерных выпусках шоу.

Почему ты решил попробовать себя в этом шоу?

У меня готово два варианта ответа (Улыбается). Знакомые говорят, что я смешной и "мне бы в Comedy". Поэтому всегда приятно попасть на такой проект и послушать мнение людей, которых уважают в юморе. И второй вариант ответа (Улыбается). Я 8 лет показываю фокусы и занимаюсь микромагией. Микромагия - это фокусы на расстоянии вытянутой руки, максимальное количество вовлеченных – 10 человек. Я решил прокачать себя на большой сцене и поэтому решился на "Comedy Баттл".

Был ли на предыдущих кастингах?

Всех кастингов и не вспомнишь, а я 7 лет пытаюсь попасть на "Comedy Баттл" (Улыбается). Первый кастинг был очень давно, мы с другом показывали миниатюру. Тогда Паша Виноградов был в жюри, он сказал, что шуток нет, но вы прикольные, приходите в следующий раз. Потом я приходил снова с другом, один со стендапом, но опять все было не смешно. Я начал прокачивать себя в фокусах и стал писать миниатюры с элементами фокусов. Мне тогда помогал друг, но перед очередным кастингом он ушел. Я остался один, но на кастинг поехал. Выступление у меня полностью слетело, и поэтому я предложил жюри просто сыграть в очко. Было смешно, ведь я себе взял хорошую колоду, а им постоянно не везло, мы все посмеялись, но меня снова не взяли. В течение года я развивался, активно участвовал в проекте StreamStandUp, где совместил фокусы со стендапом. В итоге я наконец-то прошел кастинг.

Вспомни свою первую смешную шутку или историю?

Давайте я вам расскажу шутки, которые мне нравятся? Правда, существует вероятность, что они нравятся только мне… Шутка номер 1: Если бы греки были бы очень маленькими, то вместо троянского коня у них был бы троянский пони. Шутка номер 2: На чемпионате мира по брейк-дансу победил асфальт. Он надрал всем задницы. Шутка номер 3: Продавщица круглосуточного магазина нарисовала на витрине йодовую сеточку, и все синяки во дворе рассосались.

Мнение какого члена жюри для тебя особенно интересно?

Я бы послушал Гарика Мартиросяна и Семена Слепакова, в первом туре их не было. Во время моего выступления в жюри была Юлия Ахмедова, в эфире вы увидите, что она сказала (Улыбается). Ну и Руслан Белый, его любит моя мама. Как комика, конечно (Улыбается).

Успел уже познакомиться с другими участниками?

Со многими был знаком, со многими познакомился. Больше всего запомнилось трио "ИП Сакена Газизовича". Я провел с ними 10 минут. Так они за это время пошутили раз 700! Очень смешные ребята, надеюсь съездить к ним в гости в Казахстан.

Ты вышел на сцену и понял, что все забыл. Твои действия?

Такого не было ни разу. Я постоянно повторяю текст. Это моя проблема на самом деле. Пока ты пытаешься вспомнить слова, забываешь о самом главном – ловить кайф на сцене. А если случится такое, то у меня всегда в руках карты. Я буду импровизировать, задавать вопросы и пытаться вести диалог.

Если всем членам жюри не понравятся твои шутки, что ты будешь делать?

Хм, грустным ехать домой? (Смеется). Делаем выводы и двигаемся дальше.

3 миллиона рублей… немалая сумма. На что потратишь выигрыш, если его получишь?

Куплю себе нормальный костюм для выступлений (Улыбается). Эту сумму потрачу на покупку и изготовление реквизита для фокусов. После поеду на чемпионат мира по фокусам и докажу всем, что в России фокусники тоже что-то умеют.

Юрия можно увидеть в следующих выпусках Comedy Баттл по пятницам в 22.00.

Фото: пресс-служба канала ТНТ.

Видео: comedybattle / Instagram.