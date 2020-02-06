На съемочной площадке команда сериала столкнулась с проблемой — снега не было.

В среду, 6 февраля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры со съёмочной площадки новых "Сватов". Шоу снимают в Белоруссии.

Известно, что на съемочной площадке "Сватов" авторы проекта столкнулись с проблемой — из-за очень мягкой зимы не было снега. Тогда специалисты решили купить для красивого кадра искусственный снег, но вдруг пошел настоящий снег. Известно, что часть материала уже отснято. В настоящее время съемки проходят в доме семьи Виктора и Светланы Празецких.

Напоним, что после ограничений, введенных украинскими властями, съемки перенесли в Белоруссию. Картина выйдет на экраны предположительно в декабре 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что авторы украинско-российского сериала "Сваты" начали съемки новых серий седьмого сезона в белорусской деревне Дуличи.

Фото:svati_official/Instagram

Видео:Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95/YouTube