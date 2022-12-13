Сотрудники правоохранительных органов ищут двух мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту.

Появились первые кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел утром 1 мая на 136-м км путей Брянск – Унеча. В результате взрыва с рельсов сошли локомотив и семь вагонов состава, который перевозил нефтепродукты и пиломатериалы.

Сотрудники правоохранительных органов ищут двух мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту. Полицеские изучили видео с камер наблюдения, на которых были замечены двое неизвестных. На юго-западе Брянской области ввели план "Перехват".

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП.

Видео: Telegram / Mash