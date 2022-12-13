Появились первые кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел утром 1 мая на 136-м км путей Брянск – Унеча. В результате взрыва с рельсов сошли локомотив и семь вагонов состава, который перевозил нефтепродукты и пиломатериалы.
Сотрудники правоохранительных органов ищут двух мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту. Полицеские изучили видео с камер наблюдения, на которых были замечены двое неизвестных. На юго-западе Брянской области ввели план "Перехват".
Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП.
Видео: Telegram / Mash
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