В сети появились новые постеры "Темного Феникса"

В России фильм выйдет 14 февраля.

В сети появились новые постеры предстоящего кинокомикса "Люди Х: Темный Феникс". Картинки опубликовало издание IGN.

На опубликованных снимках можно увидеть мутантов Джин Грей, Профессора Икс, Магнето, Циклопа, Ночного змея и других персонажей предстоящей картины.

Режиссером нового фильма о Людях Икс выступил Саймон Кинберг. В ролях Эван Питерс, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Софи Тернер и другие.

По сюжету главная героиня "Люди Х: Темный Феникс" Джин Грей. Она обретает невероятные суперспособности, которые полностью ее изменяют и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Х предстоит сделать непростой выбор: жизнь члена их команды или всех жителей планеты.

Мировая премьера фильма назначена на 5 февраля 2019 года, в России фильм в прокат выйдет чуть позднее 14 февраля.

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Фото: IGN