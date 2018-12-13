В сети появились новые постеры "Темного Феникса"

В сети появились новые постеры предстоящего кинокомикса "Люди Х: Темный Феникс". Картинки опубликовало издание IGN.
На опубликованных снимках можно увидеть мутантов Джин Грей, Профессора Икс, Магнето, Циклопа, Ночного змея и других персонажей предстоящей картины.
Режиссером нового фильма о Людях Икс выступил Саймон Кинберг. В ролях Эван Питерс, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Софи Тернер и другие.
По сюжету главная героиня "Люди Х: Темный Феникс" Джин Грей. Она обретает невероятные суперспособности, которые полностью ее изменяют и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Х предстоит сделать непростой выбор: жизнь члена их команды или всех жителей планеты.
Мировая премьера фильма назначена на 5 февраля 2019 года, в России фильм в прокат выйдет чуть позднее 14 февраля.
Ранее на Piter.TV: В сети опубликовали новые кадры фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: IGN
Обсуждение ( 0 )