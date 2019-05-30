"Тёмный Феникс" выйдет в прокат 6 июня 2019 года.

В четверг, 30 мая, стало известно о том, что концовку "Тёмного Феникса" переснимут из-за плагиата. Об этом проговорился актер Джеймс МакЭвой.

Как оказалось, режиссер и сценаристы приняли такое решение из-за того, что концовка фильма была очень похожа на финальные кадры другой киноленты, которая совсем недавно вышла на экраны. Известно, что режиссер переснимал эпизод в космосе.

Финал надо было изменить. Было слишком много пересечений и параллелей с другим супергеройским фильмом, который вышел... недавно. И мы понятия не имели, что это происходит отметил он

Какой именно фильм отзеркалил концовку "Темного Феникса" неизвестно. Фанаты предположили, что этой кинолентой может быть "Капитан Марвел", третий акт которой происходит в космосе.

"Тёмный Феникс" выйдет в прокат 6 июня 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что нейросеть от Microsoft написала картину по мотивам песни "На Заре"

Видео:20th Century Fox Russia