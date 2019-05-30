Нейросеть обучили на картинах Кандинского.

Нейросеть от Microsoft написала картину по мотивам песни "На Заре". Компания опубликовала видеоролик с созданием произведения искусства.

Известно, что картину создали в рамках перформанса "НейроКандинский". В компании отметили, что нейросеть обучили на картинах Кандинского. На показе присутствовали члены группы "Альянс". В Microsoft выбрали песню "На заре", поскольку в компании считают, что она сочетает традиции с современностью и не теряет своей актуальности.

Сам по себе искусственный интеллект не способен творить в полной мере ― без участия человека искусством это не назовешь. Я надеюсь, что и у человека, и у искусственного интеллекта будут собственные, разные сферы деятельности отметил автор песни "На Заре" Олег Парастаев

Директор по перспективным технологиям Microsoft в России Владислав Шершульский считает, что картина дает понять, как именно работает современный метод ИИ.

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Видео:Microsoft Россия