Мелисса Маккарти и Элизабет Мосс становятся мафиози на "Адской кухне"

Официальный русский трейлер фильма был опубликован на YouTube-канале Warner Brothers Russia.

В четверг, 30 мая, в Сети появился трейлер дебютного фильма Андреа Берлофф "Адская кухня". Картина стала первой полнометражной работой от сценаристки фильма "Голос улиц", номинированного на премию "Оскар".

По сюжету фильма в 1979 году три домохозяйки (актрисы Мелисса МакКарти, Тиффани Хэддиш и Элизабет Мосс) проживают в нью-йоркском районе Адская кухня, чьих мужей-мафиози ФБР посадило в тюрьму. Они принимают решение унаследовать дела своих мужей.

Отметим, что в фильме также снялись Донал Глисон ("Звездные войны: Последние джедаи"), рэпер Коммон ("Сельма") и другие актеры.

Планируемая дата выхода фильма в российский прокат – 15 августа.

Ранее Piter.TV опубликовал первый трейлер фильма "Щегол" по роману-бестселлеру Донны Тартт.

Видео: WBRussia / YouTube