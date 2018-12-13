Российская премьера картины запланирована на 12 сентября 2019 года.

В среду, 29 мая, в сети появился трейлер фильма "Щегол" по роману Донны Тартт. Ролик опубликован на канале кинокомпании Roadshow Films.

Режиссером картины выступил Джон Краули. А Главные роли исполнили такие знаменитости, как Энсел Элгорт, Николь Кидман, Сара Полсон и Джеффри Райт.

В сюжете киноленты лежит история Теодора Деккера , у которого во время теракта в Метрополитен-музее погибает мать. После этой трагедии 13-летний подросток пытается переосмыслить жизнь и справится с болью от утраты.

Российская премьера картины запланирована на 12 сентября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что художник создал новые картинки с персонажами советских мультфильмов в образах героев "Игры престолов"

Видео:Roadshow Films