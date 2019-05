Художник создал новые картинки с персонажами советских мультфильмов в образах героев "Игры престолов"

Прокопий Уляшов из Сыктывкара создал новые картинки с персонажами советских мультфильмов в образах героев "Игры престолов". Он опубликовал свои работы в Instagram.

Как пел классик — show must go on. Представляю вторую часть картинок с персонажами "Союзмультфильма", перевоплотившихся в героев "Игры престолов"

сообщил художник