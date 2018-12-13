Художник создал новые картинки с персонажами советских мультфильмов в образах героев "Игры престолов"

Он посмеялся над сценаристами "Игры престолов", изобразив их в виде Вовки из известной сказки.

Прокопий Уляшов из Сыктывкара создал новые картинки с персонажами советских мультфильмов в образах героев "Игры престолов". Он опубликовал свои работы в Instagram.

Как пел классик — show must go on. Представляю вторую часть картинок с персонажами "Союзмультфильма", перевоплотившихся в героев "Игры престолов" сообщил художник

Также художник отметил, что при создании второй части в том числе были использованы идеи, предложенные комментаторами по всему рунету.

На этот раз Ланнистерами стали персонажи из мультфильма "Бременские музыканты". Миссандея стала мартышкой, а Серый червь — удавом.

Персонажи из мультфильма "Тайна третьей планеты" превратились в одичалых.

Грейджой нашел свое пристанище в образе Бармалея.

Бран изображен в виде Маугли, а Томмен Баратеон - котенок гав.

Персонажи волк и пес теперь Берик Дондаррион и Торос из Мира.

Кхал Дрого - Бонифаций.

Также художник посмеялся над сценаристами "Игры престолов", изобразив их в виде Вовки из известной сказки.

Напомним, что шестой эпизод 8 сезона собрал 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах BO GO и HBO NOW. Это рекордный показатель не только для самого сериала, но и в целом для всего телеканала HBO.

Предыдущий рекорд установила пятая серия того же сезона сериала. Ее в общей сложности посмотрели 18,4 млн зрителей.

Стоит отметить, что не все поклонники оказались довольны финалом "Игры престолов". Многим показалось, что концовка получилась скомканная и скучная. Есть те, кто подписал петицию с требованием переснять весь восьмой сезон.

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Фото:Prokky"s art