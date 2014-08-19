Выставка "Светотени Ренессанса – 25"

Персональная выставка Олега Горностаева продлится до 17 апреля. Проект объединит работы, в которых сочетаются эстетика Возрождения и современные живописные приемы. Искусствовед Иван Пономаренко говорил об авторе: "Элементы мистики, надреальности в сочетании с классической манерой письма, где локальность цветового письма соседствует с красочностью подмалевка и богатством тончайших лессировок, смелое смешивание классицизма с модерном представляют в сумме оригинальный и вполне органичный живописный стиль художника".
Работы Олега Горностаева находятся в частных коллекциях РФ, Франции, Дании и Канады. С 1988 года он провел более 10 выставок.
Фото: ВКонтакте / Центр Книги и Графики
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