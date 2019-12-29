У задержанных за стрельбу в Ленобласти нашли колбы с метадоном

Полицейские, приехавшие по вызову, задержали двоих безработных 29 и 30 лет.

При проверке заявки о стрельбе в одной из деревень Ленобалсти полицейские обнаружили более 350 граммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В среду, 26 февраля, в четвертом часу дня очевидцы сообщили в полицию о стрельбе в деревне Новинка. В результате стрельбы никто не пострадал. Однако, полицейские, приехавшие по вызову, задержали двоих безработных 29 и 30 лет. У них изъяли пневматическую винтовку и охолощенный пистолет-пулемет Сударева.

В бане на участке полицейские нашли стеклянные колбы с порошком и кристаллами и мешок с порошком. Экспертиза показала, что более 80 граммов – метадон, еще более 280 граммов – смеси с этим же наркотиком.

По факту покушения на незаконный оборот наркотиков возбудили уголовное дело.

Ранее в Колпино два пьяных друга открыли стрельбу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области