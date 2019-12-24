Появились фото со съемок "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Снимки появились в соцсети Twitter во время съемок в Великобритании.

В сети утекли первые фотографии со съемочной площадки нового фильма о Бэтмене, которым займется Мэтт Ривз. На появившихся фото в соцсетях видно, как человек в костюме Темного рыцаря ездит на мотоцикле по кладбищу. Пользователи предполагают, что это мог быть и не исполнитель главной роли Роберт Паттинсон, а его каскадер.

Ранее режиссер нового фильма о Темном рыцаре выложил в своем Twitter короткий ролик, на котором Роберт Паттинсон впервые предстал в образе Бэтмена. На кадрах можно увидеть верхнюю часть костюма, эмблему и маску на лице супергероя.

Мировая премьера нового фильма о Бэтмене запланирована на май 2021 года.

Видео: Youtube / HD Трейлеры