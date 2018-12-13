Появились фото с места обрушения на стройке "Игора Драйв"

На строительстве трека "Игора Драйв" обрушились металлические шестиметровые конструкции. Под завалами оказались семь человек. Об этом каналу Piter.TV сообщили очевидцы происшествия. Наш мобильный корреспондент прислал фото с места обрушения.
ЧП случилось в деревне Иваново в Сосновском сельском поселении Ленобласти. На стройке нового трека для "Игора Драйв" рабочие заливали бетоном металлические трибуны, достигающие высоты шесть метров и длины 35 метров. Неожиданно все конструкции обрушились на строителей. Под завалами оказались семь человек.
Всем пострадавшим помогли выбраться, - сообщают Piter.TV очевидцы. - У всех в основном,травмы рук и ног... сейчас ждут санавиацию, чтобы доставить в больницу, площадку для приземления уже выбрали.
Ранее сообщалось, что в Одесской колонии произошел бунт.
Фото, видео: Piter.TV
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