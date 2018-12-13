Заключенные сняли на видео, что происходит за колючей проволокой.

Сегодня, 27 мая, в Одесской колонии произошел бунт.

Сообщается, что в колонии №51 в Одессе произошел бунт. Один из заключенных снял на видео, что происходило во время ЧП внутри колонии. Ранее сообщалось, что 15 человек смогли сбежать. Местные власти эту информацию опровергают. К колонии подтянуты спецназ и нацгвардия. Заключенные сообщают, что бунт подавляется жестоко.

В СМИ сообщают, что бунт назрел из-за ужасных условий содержания в данной колонии.

Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео осмотра треснутого стеклянного моста в Киеве его мэром, Виталием Кличко.

Видео: ВК, Видач