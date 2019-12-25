В Хабаровской колонии в результате драки погибли двое заключенных

По факту ЧП возбудили уголовное дело по двум статьям.

В исправительной колонии строгого режима №14, расположенной в Амурске, в результате драки между заключенными погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел 5 сентября. По данным ведомства, четыре человека в ходе конфликта получили травмы, одного их отправили в медицинское учреждение.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", и "Убийство двух лиц". В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сейчас ИК-14 работает в штатном режиме.

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