В Ломоносовском районе неизвестный стрелял в автомобиль "Мерседес"

Правоохранители разыскивают хулигана, который стрелял в грузовик "Мерседес" в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел в пятницу, 3 сентября, около 10 часов утра. Неизвестный открыл огонь из автомобиля "Форд Фокус" по грузовой машине "Мерседес" вблизи поселка Русско-Высоцкое.
В результате случившегося машина не повредилась. Сидeвший за рулем 36-летний заявитель тоже не пострадал.
Сотрудники полиции начали поиски злоумышленника. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv cообщили, что на улице Орджоникидзе слесарь подстрелил друга во время ссоры.
Фото: Piter.tv
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