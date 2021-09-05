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Петербуржец получил два года строгого режима за бунт в СИЗО и пропаганду идей криминальной субкультуры
Сегодня, 23:19
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Петербуржец получил два года строгого режима за бунт в СИЗО и пропаганду идей криминальной субкультуры

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Фигурант признал вину, от дачи показаний отказался.

В среду, 5 июля, Колпинский районный суд лишил свободы на два года мужчину, участвовавшего в бунте в "Крестах-2" и пропагандировавшего идеи запрещенной в России организации "АУЕ"*. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

29 апреля 2021 года фигурант прибыл в СИЗО и вступил в ячейку организации "Арестантский уклад един"*. Мужчина  "осуществлял функции руководителя по надзору за обвиняемыми", помогал заключенным добывать чай и табак, пропагандировал негативное отношение к сотрудникам СИЗО. 

20 и 21 ноября того же года он призывал заключенных шуметь, стучать по кровати и другим предметам, жечь матрасы, бить плитку. 

Фигурант признал вину, от дачи показаний отказался. 

*движение "АУЕ" в России признали экстремистским и запретили его деятельность на территории страны. 

Ранее мы сообщали о том, что зампреда комздрава по Ленобласти заключат под стражу.

Фото: сайт "Википедии"

Теги: бунт в колонии, колпинский районный суд, строгий режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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