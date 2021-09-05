Петербуржец получил два года строгого режима за бунт в СИЗО и пропаганду идей криминальной субкультуры

Фигурант признал вину, от дачи показаний отказался.

В среду, 5 июля, Колпинский районный суд лишил свободы на два года мужчину, участвовавшего в бунте в "Крестах-2" и пропагандировавшего идеи запрещенной в России организации "АУЕ"*. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

29 апреля 2021 года фигурант прибыл в СИЗО и вступил в ячейку организации "Арестантский уклад един"*. Мужчина "осуществлял функции руководителя по надзору за обвиняемыми", помогал заключенным добывать чай и табак, пропагандировал негативное отношение к сотрудникам СИЗО.

20 и 21 ноября того же года он призывал заключенных шуметь, стучать по кровати и другим предметам, жечь матрасы, бить плитку.

Фигурант признал вину, от дачи показаний отказался.

*движение "АУЕ" в России признали экстремистским и запретили его деятельность на территории страны.

Ранее мы сообщали о том, что зампреда комздрава по Ленобласти заключат под стражу.

Фото: сайт "Википедии"