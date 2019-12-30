Появилась петиция против передачи дома Брюллова под Музей ислама

Петербуржцы выступают против передачи здания под музей.

Появилась петиция против передачи дома Брюллова в Петербурге под Музей ислама. Местные жители не хотят видеть на территории Васильевского острова данное учреждение. На данный момент против инициативы Михаила Пиотровского выступают более 3,5 тысяч человек.

Передать историческое здание на Кадетской линии, 21 под музей предложил директор Эрмитажа. Культурное учреждение должен будет возглавить заместитель директора Кунсткамеры Ефим Резван. Мужчина также является арабистом и исламоведом, доктором исторических наук. Автор петиции выступает против проекта создания музея, так как не считает, что деятельность зарубежного исламского фонда должна быть связана с памятником федерального значения.

Напомним, что дом Брюллова построен в XVIII веке. В 1840 году здание перестраивали. С 1907 года там находился музей "Старый Петербург". Позже на территории разместились детский сад, библиотека и жилые квартиры.

Piter.tv писал о том, что дом Брюллова в Петербурге отдадут под Музей исламской культуры.

Фото:citywalls.ru