Появилась информация о состоянии водителя фуры, которая ограждение на КАД

Инцидент произошел днем на Пулковском шоссе.

Сегодня днем, 4 марта, на КАД в районе Пулковского шоссе водитель грузовика не справился с управлением и влетел в ограждение. Мужчина упал с эстакады кольцевой дороги. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Водитель фуры остался жив. Его выбросило из кабины в момент ДТП. Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Добавим, что машина задела легковушку, которая ехала рядом. Водитель второго авто не пострадал.

На место ЧП прибыли спасатели и пожарные.

Ранее на Piter.tv: в на КАД во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб