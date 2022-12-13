НА КАД во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП

Сегодня днем, 4 марта, на внутренней стороне КАД во Всеволожском районе произошло ДТП. Дорогу не поделили три машины.
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте" очевидцы сообщили о трехкилометровой пробке. Авария произошла около съезда на Косыгина.
Судя по кадрам с места аварии, столкнулись три легковые машины. Причина случившегося устанавливается. Информации о пострадавших нет.
Ранее на Piter.tv: около станции Бернгардовка во Всеволожском районе электричка задавила мужчину.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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