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НА КАД во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП

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Авария произошла около съезда на Косыгина.

Сегодня днем, 4 марта, на внутренней стороне КАД во Всеволожском районе произошло ДТП. Дорогу не поделили три машины. 

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте" очевидцы сообщили о трехкилометровой пробке. Авария произошла около съезда на Косыгина.

Судя по кадрам с места аварии, столкнулись три легковые машины. Причина случившегося устанавливается. Информации о пострадавших нет.

Ранее на Piter.tv: около станции Бернгардовка во Всеволожском районе электричка задавила мужчину.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: кад ленобласть, массовое дтп на кад, пробка на косыгина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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