НА КАД во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП

Авария произошла около съезда на Косыгина.

Сегодня днем, 4 марта, на внутренней стороне КАД во Всеволожском районе произошло ДТП. Дорогу не поделили три машины.

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте" очевидцы сообщили о трехкилометровой пробке. Авария произошла около съезда на Косыгина.

Судя по кадрам с места аварии, столкнулись три легковые машины. Причина случившегося устанавливается. Информации о пострадавших нет.

Ранее на Piter.tv: около станции Бернгардовка во Всеволожском районе электричка задавила мужчину.

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