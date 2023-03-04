Массовое ДТП на КАД Петербурга стало причиной пробки

Предварительно, никто не пострадал.

На Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга произошло ДТП с семью легковыми автомобилями. Авария стала причиной пробки, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Утром 10 сентября в районе 58-го километра внутреннего кольца затор составил 9 километров. Происшествие обошлось без пострадавших, механические повреждения получили только транспортные средства.

Авария попала в обзор камер на КАД города. Судя по кадрам, ехавшая в четвертой полосе "легковушка" перестроилась в третью полосу, чем дезориентировала водителя, который двигался за ней. Он сбавил скорость, однако почти сразу поехал дальше, а вот следовавшие за ним автомобили так быстро среагировать не успели.

Итог – "паровозик" из семи подбитых машин, занявших четвертую, третью и частично вторую полосы внутреннего кольца.

Отдельного внимания заслуживает поведение водителей после ДТП. Находясь на скоростных полосах магистрали с разрешенной скоростью 110 км/ч, они неторопливо выходят из машин, достают телефоны, начинают звонить. В такой ситуации водитель должен действовать максимально оперативно – покинуть машину, по возможности выставить знак аварийной остановки, перебраться за барьерное ограждение и попросить сделать это же своих пассажиров. Нахождение на проезжей части КАД очень опасно. Осмотр царапин на машине может стоить жизни и здоровья, что точно дороже ремонта любого автомобиля. Участники этого ДТП двигались с относительно небольшой скоростью. К сожалению, на КАД бывали аналогичные аварии с гораздо более серьезными последствиями – погибшими и ранеными. Виктор Васильев, заместитель начальника ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на Ленинском проспекте пострадал девятилетний школьник.

Видео: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"