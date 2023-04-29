  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На севере КАД Петербурга образовался затор из-за массового ДТП
Сегодня, 11:17
333
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На севере КАД Петербурга образовался затор из-за массового ДТП

0 0

Столкнулись четыре "легковушки" и грузовик.

На 5-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга затруднилось движение из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Утром 6 сентября на участке дороги столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик. В связи с тем, что поврежденные машины частично занимают проезжую часть, движение транспорта затруднено, образовались пробки в 3 километра в оба направления. Информация о происшествии передана в ГИБДД и МЧС. 

Причины и обстоятельства ДТП установят правоохранители. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Вартемягах Haval наехал на лежащего на дороге 70-летнего мужчину. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: массовое дтп на кад, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии