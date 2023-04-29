На севере КАД Петербурга образовался затор из-за массового ДТП

Столкнулись четыре "легковушки" и грузовик.

На 5-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга затруднилось движение из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Утром 6 сентября на участке дороги столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик. В связи с тем, что поврежденные машины частично занимают проезжую часть, движение транспорта затруднено, образовались пробки в 3 километра в оба направления. Информация о происшествии передана в ГИБДД и МЧС.

Причины и обстоятельства ДТП установят правоохранители. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали о том, что в Вартемягах Haval наехал на лежащего на дороге 70-летнего мужчину.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"