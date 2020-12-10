Появилась информация о конфликте ФНС и тренера "Зенита". Семак ответил в соцсетях

Главный тренер футбольной команды опроверг случившееся на своей странице в соцсети.

Телеграм-канал "Mash на Мойке" 22 февраля выпустил заметку, в которой сообщил о конфликте Федеральной налоговой службы и главного тренера ФК "Зенит" Сергея Семака, который владеет рестораном "Сад" в Петербурге.

Канал рассказал, что якобы в разгар пандемии коронавируса Семак обратился за материальной помощью к государству. Он получил средства для предприятия с условием, что там не произойдет увольнений сотрудников, заверяет канал. Однако сокращение персонала все-таки произошло, а в ФНС приняли решение взыскать с Семака порядка 100 тысяч рублей.

Семак отреагировал на публикацию о долгах его ресторана в рамках "сторис" в соцсети Instagram.

Пример работы прессы: вместо достоверной информации — разнос сплетен. Немного фантазии и новость состряпана Сергей Семак

Ранее мы сообщали о том, что в матче Кубка России по футболу игроки "Зенита" проиграли соперникам из тульского "Арсенала" со счетом 1:2.

Фото: Piter.tv