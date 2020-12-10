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Появилась информация о конфликте ФНС и тренера "Зенита". Семак ответил в соцсетях
Сегодня, 17:34
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mook1

Появилась информация о конфликте ФНС и тренера "Зенита". Семак ответил в соцсетях

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Главный тренер футбольной команды опроверг случившееся на своей странице в соцсети.

Телеграм-канал "Mash на Мойке" 22 февраля выпустил заметку, в которой сообщил о конфликте Федеральной налоговой службы и главного тренера ФК "Зенит" Сергея Семака, который владеет рестораном "Сад" в Петербурге.

Канал рассказал, что якобы в разгар пандемии коронавируса Семак обратился за материальной помощью к государству. Он получил средства для предприятия с условием, что там не произойдет увольнений сотрудников, заверяет канал. Однако сокращение персонала все-таки произошло, а в ФНС приняли решение взыскать с Семака порядка 100 тысяч рублей.

Семак отреагировал на публикацию о долгах его ресторана в рамках "сторис" в соцсети Instagram. 

Пример работы прессы: вместо достоверной информации — разнос сплетен. Немного фантазии и новость состряпана

Сергей Семак

Ранее мы сообщали о том, что в матче Кубка России по футболу игроки "Зенита" проиграли соперникам из тульского "Арсенала" со счетом 1:2.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, ресторан, семак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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