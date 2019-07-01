"Мстители" не смогли стать самым кассовым фильмов в истории

Для нового рекорда "Мстителям" не хватило 27 миллионов долларов

Новый прокат "Мстителей 4: Финал" не помог ленте братьев Руссо превзойти достижение самого кассового фильма в истории – "Аватара" Джеймса Кэмерона.

Показы прошли с 28 по 30 июня в кинотеатрах формата IMAX. В анонсе новых показов зрителям обещали показать обращение режиссеров фильма – братьев Руссо, вырезанную сцену и эксклюзивное видео из фильма "Человек-Паук: Вдали от дома". Многие фанаты и критика предположили, что боссы Marvel хотели превзойти достижение "Аватара", однако сделать им этого не удалось. За прошедшие выходные в мировом прокате супергеройский блокбастер собрал 7,8 миллионов долларов.

Для нового рекорда "Мстителям" не хватило 28 миллионов долларов. В общей сложности картина заработала 2,761 миллиарда долларов, "Аватар" – 2,788 миллиарда долларов.

Ранее мы писали о готовящейся экранизации комикса Нила Геймана "Песочный Человек".

Видео: трейлер "Мстители: Финал