Netflix снимет сериал по комиксу "Песочный человек" Нила Геймана

К работе над проектом привлекли сценаристов "Темного Рыцаря" и "Чудо-женщины".

Стриминговый сервис Netflix снимет сериал "Песочный человек", в основу которого ляжет одноименный комикс писателя Нила Гейман. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

В компании эту информацию пока не подтвердили, однако по информации СМИ к работе над проектом уже привлекли сценаристов "Чудо-Женщинаы" Аллана Хейнберга и трилогии про "Темного Рыцыря" Дэвида Гойера. Гейман займет место продюсера. Ожидается, что "Песочный человек" человек станет самым затратным проектом DC в телевизионном формате.

Оригинальный комикс публиковался компанией Vertigo, принадлежащей издательству DC Comics, в период с 1989 — 1996. Сюжет произведения рассказывал о Морфее – олицетворении сна. Пробыв в заточении 70 лет, он сбегает, ищет мести и перестраивает свое полуразрушенное королевство, попутно пытаясь приспособиться к новым временам.

Ранее свет увидела экранизация романа Нила Геймана и Терри Пратчетта "Благие знамения", рассказывающая о дружбе ангела и демона.

Фото: Vertigo