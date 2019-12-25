Netflix анонсировал старт съёмок "Песочного человека" от Нила Геймана

Так, Гейман опубликовал в Twitter небольшой отрывок из сценария сериала, в котором перечислены локации.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что Netflix приступил к съемкам фильма "Песочный человек". Об этом заяви в своем Twitter создатель соответствующего графического романа Нил Гейман.

Гейман намекнул, что исполнитель главной роли уже выбран, но не стал раскрывать имя актера.

Напомним, что в сюжете графического романа "Песочный человек" история о приключениях Морфея и шести его родственников — Судьбе, Смерти, Разрушении, Отчаянии, Желании и Исступлении.

Отмечается, что старт съемок был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что в новом фильме о "Питере Пэне" фею Динь-Динь сыграет афроамериканка.

Фото:@neilhimself