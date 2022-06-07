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Netflix анонсировал дату выхода "Песочного человека"

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На мероприятии показали первый тизер сериала.

Netflix анонсировал дату выхода сериала "Песочный человек", снятого по комиксам Нила Геймана. Об этом стало известно в ходе мероприятия Netflix Geeked Week.

Сериал выйдет на стриминговой платформе 5 августа. На мероприятии показали первый тизер "Песочного человека". По сюжету повелитель царства снов Морфей освобождается из плена и сталкивается с другими мифологическими представителями. Главную роль исполнил Том Стэрридж. Шоураннером проекта выступил Аллан Хейнберг.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер сериала "1899" от создателей "Тьмы".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, анонс, песочный человек
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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