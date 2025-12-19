Повстанцы в Иране захватили два города, если верить США

В западном Иране, по сообщениям американских СМИ, обострилась ситуация с массовыми протестами. Телеканал Fox News, ссылаясь на представителя оппозиционного "Национального совета сопротивления Ирана", сообщает, что города Абданан и Малекшахи в провинции Илам 7 января перешли под фактический контроль демонстрантов.
Информация о захвате городов исходит от структуры, связанной с запрещённой в Иране организацией "Моджахедин-э Халк" (MKO), которая имеет штаб-квартиру за рубежом и известна жёсткой антиправительственной риторикой. Официальные власти Исламской Республики Иран пока никак не прокомментировали эти заявления.
Ранее британская пресса, в частности The Times, сообщала, что на фоне роста беспорядков высшее руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, может иметь заранее подготовленный план эвакуации в Москву в случае крайней эскалации. Эти сообщения также не получили подтверждения из официальных источников.
Ранее Piter.TV сообщал, что США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией и Китаем.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все